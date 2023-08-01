На те же грабли: суд вновь оштрафовал Монеточку* за пост без маркировки иноагента

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 28 0

Суд снова оштрафовал Монеточку* за отсутствие маркировки иноагента на публикации

На те же грабли: суд вновь оштрафовал Монеточку* за пост без маркировки иноагента

Фото: Фадеичев Сергей / ТАСС

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Закон, регулирующий поведение иноагента, знаменитость нарушает не первый раз.

Басманный суд Москвы назначил новый штраф Елизавете Гырдымовой*, более известной как певица Монеточка, за отсутствие маркировки иностранного агента на публикуемых материалах. Об этом сообщил корреспондент «Известий», который побывал на заседании.

На Гырдымову был составлен протокол об административном правонарушении. Ей был назначен штраф размером 30 тысяч рублей. Причиной тому послужили публикации в Telegram-канале артистки, которые не были промаркированы в соответствии с требованием к иноагентам. Исполнительница должна была указать свой статус.

Ранее Монеточка была оштрафована на ту же сумму в июне. Знаменитость с решением суда мириться не стала и обжаловала его 18 июля.

Гырдымова была внесена в реестр иноагентов 20 января. Известно, что она собирала деньги на нужды ВСУ, а также неоднократно открыто высказывалась против проводимой российской стороной спецоперации. Певица сейчас проживает за границей.

Ранее 5-tv.ru писал, что суд оштрафовал Oxxxymiron* за публикацию без маркировки иноагента.

* — признан физлицом-иноагентом на территории РФ.

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