Маразм крепчает? В Киеве завершили монтаж советского герба с монумента «Родина-мать»

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В Киеве завершили монтаж советского герба с монумента «Родина-мать»

Фото, видео: 5-tv.ru

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Такая декоммунизация может ударить по моральному духу в рядах ВСУ.

В Киеве завершили демонтаж советского герба с монумента «Родина-мать». Его теперь заменят на трезуб, а сам памятник собираются переименовать в «Украину-мать». И украинские власти радовались бы дальше своими недальновидными решениями, однако американские журналисты издания Politico неожиданно подвергли эту переделку критике. 

Несколько разговоров с украинскими боевиками, и стало ясно, что эта декоммунизация может ударить по моральным силам в рядад военных с Украины. Проблема вовсе не в идеологических противоречиях.

Очевидно - Киев впустую тратит деньги, демонтаж старых элементов и установка новых обойдется Незалежной в 28 миллионов гривен. А как раз эти деньги военные требуют направить хотя бы семьям погибших и пропавших без вести.

Монументальная скульптура находится на правом берегу Днепра. Ее установили в 1981 году в честь Дня Победы. Памятник считается самым высоким в Европе — он достигает 102 метров.

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