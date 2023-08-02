«Бабка сказала»: в РБ ответили на обвинения Польши о пересечении границы

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Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 19 0

Белоруссия опровергла нарушение польской границы вертолетами Ми-24 и Ми-8

«Бабка сказала»: в РБ ответили на обвинения Польши о пересечении границы

Фото: www.globallookpress.com / MOD Russia

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Залет вертолетов на территорию соседней страны не был подтвержден данными объективного контроля.

Представители министерства обороны Белоруссии назвали сообщения о нарушении воздушной границы Польши двумя вертолетами Ми-24 и Ми-8 надуманными. Соответствующее сообщение появилось в Telegram-канале ведомства. В публикации отмечается, что данный факт не был подтвержден данными объективного контроля.

«Сообщение, не подтвержденное данными объективного контроля со стороны Польши, министерство обороны Республики Беларусь рассматривает в стиле „одна бабка сказала“ и отмечает, что нарушения воздушного пространства вертолетами Ми-24 и Ми-8 не было», — отметили в министерстве обороны.

Отмечается, что утром радары не фиксировали нарушения границы. Однако уже вечером польская сторона сообщила обратное. По словам представителей РБ, это произошло после совещания с «заокеанскими хозяевами».

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по сообщениям польских СМИ, два вертолета Вооруженных сил Белоруссии якобы пересекли воздушную границу соседней страны. В Польше назвали инцидент очередным элементом эскалации напряженности на польско-белорусской границе.

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«Бабка сказала»: в РБ ответили на обвинения Польши о пересечении границы

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