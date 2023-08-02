Больно смотреть: авто налетело на четырехлетнюю девочку под Екатеринбургом (18+)

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Девочка попала под колеса автомобиля в Свердловской области

Фото, видео: www.globallookpress.com / Matthias Hauser; 5-tv.ru

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Водитель пытался затормозить и уйти от столкновения, но не смог.

В Свердловской области четырехлетняя девочка решила сорвать яблок на обочине дороги и едва не погибла под колесами автомобиля. С урожаем в руках она побежала к дому, даже не посмотрев по сторонам.

Водитель пытался затормозить и уйти от столкновения, но не смог. От удара девочка пролетела несколько метров, но избежала серьезных травм — отделалась только ссадинами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что более 40 человек пострадали в результате серьезной аварии в Испании. Пассажирский автобус занесло на горной дороге: он упал со склона и перевернулся.

Большинство пассажиров — дети. Шестеро сейчас в крайне тяжелом состоянии — их доставили в больницы на вертолетах.

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