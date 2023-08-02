Новые власти Нигера заявили об открытии границы с пятью странами
Военные Нигера открыли границы с пятью странами после госпереворота
Фото: ISSIFOU DJIBO / ТАСС
Сухопутное и воздушное сообщение с соседними государствами было перекрыто после восстания 26 июля.
Новые власти Нигера открыли границы с пятью соседними странами, закрытые после государственного переворота в стране. Об этом сообщает Agence France-Presse (AFP).
«Сухопутные и воздушные границы с Алжиром, Буркина-Фасо, Ливией, Мали и Чадом вновь открыты с сегодняшнего дня», — цитирует агентство одного из военных.
Президент Нигера Мохамед Базум был отстранен от должности 26 июля в результате военного госпереворота. Тогда же руководители восстания сообщили о закрытии границ государства и приостановке действия конституции. В должность президента 28 июля вступил Абдуррахман Тчиани, который во время переворота возглавлял гвардию, удерживающую Базума.
Новые власти Нигера спешно разрывают все контакты с Парижем. Пятой республике уже отказались поставлять крайне важный в экономическом плане уран, без которого французскую атомную энергетику может ждать настоящий коллапс.
Тем временем правительства дружественных Нигеру стран Буркина-Фасо и Мали заявили, что будут считать войной интервенцию против Нигера.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Франция решила начать эвакуацию своих граждан из Нигера после госпереворота в этой стране.
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