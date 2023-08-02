Леденящие душу показания: в Волгограде начался суд по делу о признании геноцидом действий фашистов

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В Волгограде начался суд о признании геноцидом действий фашистов

Фото, видео: www.globallookpress.com; 5-tv.ru

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На первом заседании были допрошены свидетели.

В Волгоградской области начался резонансный судебный процесс. Прокуратура требует признать геноцидом действия фашистов на территории региона в годы Великой Отечественной войны.

В ходе первого заседания суд допросил свидетелей. Леденящие душу показания жителей осажденного Сталинграда выслушал корреспондент «Известий» Иван Литомин.

Ранее 5-tv.ru писал, что генпрокурор РФ Игорь Краснов поручил направить в суд заявление о признании военными преступлениями и геноцидом действия немецких оккупантов на территории Калужской области во времена Великой Отечественной войны.

В период с 1941 по 1943 год фашистские захватчики уничтожили более 26 тысяч человек в регионе. Кроме того, с лица земли были стерты порядка 320 населенных пунктов, опустошены колхозы, сельскохозяйственные производства, зернохранилища и другие объекты.

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