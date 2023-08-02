Попало на камеры: женщины устроили мистический ритуал в Ростовской области

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Женщины устроили мистический ритуал в Ростовской области

Фото, видео: www.globallookpress.com / Creativ Studio Heinemann; 5-tv.ru

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Черно-белое кино, напоминающее фильм ужасов, пришлось изучать полиции.

Наведение порчи на соседей-обидчиков. Вот таким нестандартным путем решили урегулировать бытовой конфликт жители многоэтажки в городе Батайске Ростовской области.

Камера у подъезда сняла «жриц» в ночных сорочках, которые устроили обряд проклятия. В итоге черно-белое кино, напоминающее фильм ужасов, пришлось изучать полиции. Чем закончилась эта магическая история, узнал корреспондент «Известий» Александр Шпак.

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