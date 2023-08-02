«Новые люди» провели экологическую акцию на берегу Москвы-реки

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 20 0

Сбережение природы — одна из важнейших задач современности. В условиях возрастающего потребления эта проблема стоит особо остро.

«Новые люди» провели экологическую акцию на берегу Москвы-реки

Фото: Гердо Владимир / ТАСС

Поднять десятки тонн покрышек и очистить дно Москвы-реки — такую задачу поставили себе представители партии «Новые люди» во главе с общественным деятелем Еленой Летучей. Сегодня, 2 августа, активисты проводят экологическую акцию на берегу главной водной артерии Москвы.

Реализовать задуманное Летучей и ее команде помогли профессиональные дайверы. Специалисты погрузились на дно реки, где можно найти самый разный мусор и даже снегоход! Подобные экологические акции они проводят не только в столице, но и в других регионах, и их география будет только расширятся.

«Такую акцию мы проводим не впервые. Мы уже проводили ее на Байкале, на Камчатке. И вот теперь будет очищать нашу с вами любимую реку от мусора здесь, в Москве», — сказал вице-спикер Госдумы от партии «Новые люди» Владислав Даванков.

«Многие говорят, что Москву-реку очистить невозможно. Я считаю, нужно не говорить, а делать, что мы сегодня и сделаем. Сегодня, я думаю, мы покажем хороший пример, как нужно заботиться о доме», — заметила общественный деятель Елена Летучая.

За несколько часов общественный деятель, представители партии «Новые люди» и дайверы подняли на поверхность несколько тонн мусора. В самое ближайшее время его направят на переработку.

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