«Влюбляет в себя с первого раза»: SHAMAN возьмет новую планку в Петербурге

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Виктория Сытник
Виктория Сытник Эксклюзив 500 0

SHAMAN взял новую планку и даст сольный концерт на крупнейшем стадионе Европы

«Влюбляет в себя с первого раза»: SHAMAN возьмет новую планку в Петербурге

Фото: SHAMAN

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Ближайший сольник пройдет на одном из крупнейших стадионов Европы «Газпром Арена», вмещающий более 60 тысяч зрителей.

Автор и исполнитель SHAMAN 9 сентября 2023 года даст большой концерт в Санкт-Петербурге на одном из крупнейших стадионов Европы «Газпром Арена», который вместит в себя более 60 тысяч зрителей.

Певец, как всегда, планирует удивлять своих поклонников. Музыкант готовит инновационное шоу с современным светом и звуком и яркими спецэффектами. В программе запланированы интересные дуэты, в том числе автор и исполнитель выступит с артистом балета мирового масштаба, директором Театра оперы и балета Севастополя — Сергеем Полуниным. Также SHAMAN не только исполнит многим полюбившиеся хиты, но и состоится премьера его новых песен.

«Все творческие силы моей команды сейчас направлены на подготовку такого масштабного представления. Мы хотим, чтобы оно запомнилось надолго. Это будет самый настоящий, крутой рок-концерт. Дадим жару, Питер!» — рассказал певец.

Также автор и исполнитель особое внимание планирует уделить городу. В марте музыкант уже посещал Санкт-Петербург со своей программой «Я русский», а в мае прошли съемки его небезызвестного клипа на песню «Мед». По словам артиста, культурная столица России влюбляет в себя с первого взгляда.

8 сентября, в годовщину начала Блокады Ленинграда, SHAMAN планирует почтить память защитников Родины на Пискаревском мемориале. Прадед певца Михаил Селедкин освобождал город в составе Ленинградского фронта.

Большой концерт в Санкт-Петербурге состоится в рамках тура «Я русский». Артист планирует дать более 100 концертов в различных регионах страны, включая города Новороссии.

Ранее 5-tv.ru писал, что Сергей Полунин увидел в глазах российских бойцов.

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