СК возбудил дело о реабилитации нацизма в отношении активиста Светова*

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 36 0

Блогер неоднократно нарушал российское законодательство.

СК возбудил дело о реабилитации нацизма в отношении активиста Светова*

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

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Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье, предусматривающей наказание за реабилитацию нацизма, в отношении активиста Михаила Светова*. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«В отношении Светова СК возбудил дело по статье 354.1 УК РФ», — приводит сайт слова собеседника.

По данным следствия, активист в своем личном блоге на видео исполнил песню про организатора украинского националистического движения Степана Бандеру.

Светов является блогером. Также он состоит в Либертарианской партии.

Ранее 5-tv.ru писал, что суд оштрафовал Монеточку* за публикацию без маркировки иноагента. Закон, регулирующий поведение физлиц с подобным статусом, певица нарушает не первый раз.

* — признан в России иноагентом.

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