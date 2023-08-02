Культурная интеграция: библиотеки новых регионов России пополнят книгами

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Путин: в библиотеки новых регионов будет закуплено 2,5 миллиона экземпляров книг

Фото, видео: © РИА Новости / Владимир Вяткин; 5-tv.ru

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Тему поднял глава государства на совещании с правительством.

Более 2,5 миллиона книг и учебников пополнят в ближайшее время библиотеки новых регионов. Тему культурной интеграции затронул Владимир Путин на совещании с правительством.

«Сегодня в ДНР, ЛНР Запорожской и Херсонской областях действует свыше тысячи публичных и 1,3 тысячи школьных библиотек. Однако в их фондах книги, которые в основном изданы еще в советское время. Понятно, что за последние 30 лет они практически не обновлялись, нужно пополнить библиотечные фонды Донбасса и Новороссии, пополнить отечественной и зарубежной литературой, включая произведения школьной программы», — заявил Путин.

Также российский лидер заметил, что есть и необходимость в подключении библиотек новых регионов к цифровым платформам.

«Нужно подключить библиотеки новых регионов к электронным сервисам с произведениями классической литературы — бесплатно», — сказал глава государства.

Также на совещании обсудили подключение всех школьных библиотек страны к единой цифровой платформе. Она позволит с 1 сентября любому учащемуся получить доступ ко всей классике, которая есть в электронном виде.

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