Как мероприятие повлияет на расстановку сил в мире?

Саммит «Россия — Африка» является одним из элементов построения многополярного мира. Об этом заявил эксперт Финансового университета при правительстве России Денис Денисов.

«Подводя итоги саммита, следует отметить, что это — один из элементов, камушков в построении нового многополярного мира, когда такие ведущие страны, как Российская Федерация, на равных взаимодействуют с представителями африканского континента», — отметил специалист.

Мероприятие продемонстрировало, что на африканском континенте также есть лидеры со своими амбициями, добавил он. Диалог равных партнеров благоприятно скажется на последующей динамике и двухсторонних отношениях, передают «Известия».

При этом суверенитет и возможность самостоятельно определять политику является приоритетом для множества государств Африки, подчеркнул Денисов. Это сближает их с Россией, позволяя сторонам достигать цели и задачи на равных условиях, подытожил он.

Ранее 5-tv.ru писал, что глава Республики Конго Дени Сассу-Нгессо выразил благодарность президенту РФ Владимиру Путину за организацию саммита «Россия — Африка».