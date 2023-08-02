В Москве задержали мужчину, угрожавшего пистолетом работникам больницы

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 25 0

Угрожавший сотрудникам поликлиники пистолетом мужчина задержан в Москве

В Москве задержали мужчину, угрожавшего пистолетом работникам больницы

Фото: www.globallookpress.com / Oliver Ring

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Как выяснилось, дебошир уже попадал в поле зрения правоохранителей и был судим после похожего инцидента.

В Москве задержали мужчину, угрожавшего работникам медучреждения на улице Стромынка пневматическим пистолетом. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале информационного интернет-портала «МВД МЕДИА». Вечером 2 августа дня стало известно, что дебошир перепугал и персонал, и пациентов, из здания в панике выбегали люди. Очевидцы сообщили правоохранителям о происшествии.

Как рассказали в пресс-службе, на место событий немедленно были направлены сотрудники полиции, вскоре хулиган был задержан. По предварительным данным, мужчина поссорился с медицинским работником, после чего стал угрожать оружием, до стрельбы дело не дошло. Никто в ходе конфликта не пострадал, а его виновник уже находится в ближайшее отделение полиции, скрыться он не пытался.

В Telegram-каналах прошла информация, что упомянутый дебошир не впервые устраивает «представления». Отмечается, что у него даже есть судимость за применение насилия в отношении представителя власти. По неподтвержденным официально данным, этот человек в пьяном виде напал на полицейского с оскорблениями, грозил ему саперной лопаткой.

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