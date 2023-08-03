В Краснодаре сотрудники МЧС тушат сложный пожар в складских помещениях
МЧС локализовало пожар на складе в Краснодаре на площади 400 квадратных метров
Фото: www.globallookpress.com / Philipp von Ditfurth
Тушение пожара осложняется высокой горючей загрузкой.
В Краснодаре на улице Уральской пожарные борются с возгоранием в складских помещениях. Известно, что первые сообщения спасателям поступили в районе 21 часа 2 августа, сообщает ГУ МЧС России по региону.
На месте ЧП развернут штаб пожаротушения, также проведена разведка звеньями газодымозащитной службы. В настоящее время пламя удалось локализовать на площади 400 квадратных метров.
«Тушение осложнялось высокой горючей загрузкой», — говорится в сообщении ведомства.
По предварительным данным, погибших и пострадавших в результате пожара нет. С огнем борются порядка 80 сотрудников МЧС и 23 единицы техники.
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