В Краснодаре сотрудники МЧС тушат сложный пожар в складских помещениях

Тушение пожара осложняется высокой горючей загрузкой.

В Краснодаре на улице Уральской пожарные борются с возгоранием в складских помещениях. Известно, что первые сообщения спасателям поступили в районе 21 часа 2 августа, сообщает ГУ МЧС России по региону.

На месте ЧП развернут штаб пожаротушения, также проведена разведка звеньями газодымозащитной службы. В настоящее время пламя удалось локализовать на площади 400 квадратных метров.

«Тушение осложнялось высокой горючей загрузкой», — говорится в сообщении ведомства.

По предварительным данным, погибших и пострадавших в результате пожара нет. С огнем борются порядка 80 сотрудников МЧС и 23 единицы техники.