Ритуалы на удачу: как прихоти туристов влияют на культурное наследие Петербурга

Не пора ли все это запретить?

Потереть нос льву, забраться на горб верблюда, положить руку в пасть грифона. В Петербурге десятки памятников страдают от так называемых ритуалов на удачу.

Как исполнение желаний туристов отражается на состоянии культурного наследия города, и не пора ли все это запретить? Корреспондент «Известий» Алексей Шанев разбирался.

Ранее 5-tv.ru писал, что актуальная инициатива московских властей, которую поддержали в правительстве и оценили в Петербурге. За ночной тишиной на городских улицах теперь будет следить техника.

Специальные приборы — шумомеры — оценят уровень звука, который издает машина или мотоцикл. И, если он будет превышен, водитель получит штраф.