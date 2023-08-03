Ритуалы на удачу: как прихоти туристов влияют на культурное наследие Петербурга

Эфирная новость 21 0

Корреспондент «Известий» рассказал о влиянии туристов на памятники в Петербурге

Фото, видео: © РИА Новости /Александр Гальперин; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Не пора ли все это запретить?

Потереть нос льву, забраться на горб верблюда, положить руку в пасть грифона. В Петербурге десятки памятников страдают от так называемых ритуалов на удачу.

Как исполнение желаний туристов отражается на состоянии культурного наследия города, и не пора ли все это запретить? Корреспондент «Известий» Алексей Шанев разбирался.

Ранее 5-tv.ru писал, что актуальная инициатива московских властей, которую поддержали в правительстве и оценили в Петербурге. За ночной тишиной на городских улицах теперь будет следить техника.

Специальные приборы — шумомеры — оценят уровень звука, который издает машина или мотоцикл. И, если он будет превышен, водитель получит штраф.

+19° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
92.84
1.06 101.93
1.23
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:28
Ритуалы на удачу: как прихоти туристов влияют на культурное наследие Петербурга
11:16
Власти: в Калужской области сбит еще один вражеский беспилотник
11:12
Сами попали в ловушку: в ФРГ начался экономический спад после отказа от газа РФ
10:56
Пожилой Джо Байден принял интересную позу на пляже — фото
10:45
Банк «Уралсиб» сообщил о взломе своих социальных сетей
10:39
«На птичьем языке»: Песков призвал чиновников отказаться от канцеляризмов

Сейчас читают

Неоосвобождение: Если США давали деньги на войны, Россия предложила Африке мир
Тест: сможете отгадать фильмы СССР по кадру с дождем?
В Москве умер автор хитов звезд российской эстрады Валерий Разумовский
Пассажирский лайнер врезался в стаю птиц при взлете в аэропорту Иркутска

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку
Пять дней везения: календарь денежных стрижек в июле 2023
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео