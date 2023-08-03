Сын Байдена заработал свыше $5,5 миллиона во время двухлетнего загула

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Полина Долгова
Полина Долгова 236 0

Bloomberg: Хантер Байден заработал более $5,5 млн в ходе двухлетнего «непрекраща

Сын Байдена заработал свыше $5,5 миллиона во время двухлетнего загула

Фото: www.globallookpress.com / Saquan Stimpson - CNP for NY Pos

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Байден-младший пристрастился к алкоголю и тяжелым наркотикам еще в 2016 году. Но откуда у него был доход?

Сын президента США Хантер Байден в период с 2017 по 2018 год положил в карман сумму свыше 5,5 миллиона долларов, часть денег была получена от украинской энергетической компании Burisma Holdings. Такую неподъемную сумму скандально известный родственник положил себе в карман, несмотря на злоупотребление алкоголем и прием наркотиков. Об этом свидетельствуют данные из проекта сделки сына Байдена со следствием по делу о неуплате налогов, пишет агентство Bloomberg.

В тексте сказано, что Байден-младший пристрастился к запрещенным веществам еще в 2016 году. На протяжении всего весеннего и летнего периода в 2018 году, согласно цитатам из его мемуаров, он был в «непрекращающемся загуле». При этом на его счет продолжали капать доходы, с которых он не платил налоги.

Сообщается, что заработок наследника президента в 2017 году был чуть меньше одного миллиона долларов от компании, которую он основал с главой китайского бизнес-конгломерата. Еще более 600 тысяч от бизнес-инвесторов в США, около 664 тысяч долларов от китайской инфраструктурной инвестиционной фирмы и вдобавок еще полмиллиона в качестве бонусов директору украинской энергокомпании.

Более того, у 53-летнего мужчины имелись незначительные деньги от предприятия в Румынии и еще 48 тысяч от многонациональной юридической фирмы.

В обнародованном документе уточняется, что в 2018 году сын президента США продолжал «прилично зарабатывать и бесконтрольно тратить». Только за этот год, согласно документу, его прибыль составила чуть меньше 2,6 миллионов долларов от основанной с китайским конгломератом компании и украинской энергокомпании.

Государственный служащий и бизнесмен Хантер Байден задолжал не менее 100 тысяч долларов в виде федеральных налогов за 2017 год и не менее 100 тысяч в 2018 году.

Ранее 5-tv.ru писал, что в США вскрылись неприятные подробности о Байденах.

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