«Ты от меня открещиваешься?» — Ирина Лачина призналась, что жила в тени матери

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Полина Долгова
Полина Долгова 37 0

Ирина Лачина призналась, что жила в тени знаменитой матери

«Ты от меня открещиваешься?» — Ирина Лачина призналась, что жила в тени матери

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Ее мама Светлана Тома — звезда кинокартины «Табор уходит в небо».

Актриса Ирина Лачина откровенно рассказала о своей знаменитой матери Светлане Тома, отметив то, что у них нередко случались размолвки. К слову, женщины похожи не только внешностью, но и наделены соизмеримым талантом.

Несмотря на то, что родство прибавляло баллов Лачиной, она старалась не пользоваться таким положением дел. Ее главное желание было — доказать, что она также талантлива, как и ее звездная мама, которая сыграла культовую роль в кинокартине «Табор уходит в небо».

«Мама на меня обижалась, говоря: „Ты от меня открещиваешься?“. И у нас бывали стычки», — разоткровенничалась артистка в интервью у Леры Кудрявцевой на федеральном телеканале.

По словам знаменитости, она смогла состояться не только в профессии, но и в семье. Уже много лет она счастлива в браке и вырастила прекрасную дочь.

Также артистка вспомнила, что ее беременность протекала хорошо, однако роды были настолько тяжелыми, что актриса едва не потеряла дочь.

Лачина поделилась, что ситуация была настолько критическая, что возникла угроза жизни и для нее, и для ребенка.

«Я просила: „Если надо, Господи, забери меня, а ребенка оставь“», — поделилась артистка.

Также 50-летняя женщина поделилась секретом молодости, ведь для своих лет она выглядит замечательно. Звезда призналась, что не обращается к косметологам и врачам. У нее все натуральное и настоящее, благодаря народным средствам.

Ранее 5-tv.ru писал, как выглядит внучка Светланы Тома из «Табор уходит в небо» Мария Будрина.

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