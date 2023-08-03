По новым правилам: Минфин возобновит покупку иностранной валюты

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 14 0

Минфин РФ возобновит покупку иностранной валюты по бюджетному правилу

По новым правилам: Минфин возобновит покупку иностранной валюты

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин

Читайте нас в: Дзен Новости

Весной прошлого года операции были заморожены.

Министерство финансов России снова начнет покупку иностранной валюты и золота при новом бюджетном правиле. Власти решили возобновить процесс впервые с 2022 года.

Уже с 7 августа по 6 сентября Минфин приступит к выполнению задачи в рамках бюджетного правила. Уточняется, что совокупный объем средств, выделенный на эти цели, составит 40,5 миллиарда рублей.

«Ежедневный объем покупки иностранной валюты и золота составит в эквиваленте 1,8 миллиарда рублей», — написано в сообщении ведомства.

Ожидается, что в августе в бюджет может поступить порядка 73 миллиардов рулей нефтегазовых доходов, что в почти в 32 раза меньше запланированного по итогам июля объема.

На внутреннем валютном рынке РФ операции были возобновлены в январе. В интересах министерства финансов началась продажа китайской валюты. Операции проводил Центробанк. За чуть более чем полгода было продано юаней на 559 миллиардов рублей.

Ранее 5-tv.ru писал, что доллар на Мосбирже превысил 94 рубля впервые с марта 2022 года.

+27° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 62%
92.84
1.06 101.93
1.23
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:44
Названы дата и место похорон Ирины Мирошниченко
14:42
Цех по производству аккумуляторов загорелся в подмосковном Воскресенске
14:34
По новым правилам: Минфин возобновит покупку иностранной валюты
14:25
В МИД назвали серьезной угрозой размещение ракет США в Японии
14:17
Суд назначил «Википедии» штраф в 3 млн рублей за неудаление фейков об СВО
14:10
«Я обожаю» — Митя Фомин назвал свое любимое летнее блюдо и напиток

Сейчас читают

Неоосвобождение: Если США давали деньги на войны, Россия предложила Африке мир
Тест: сможете отгадать фильмы СССР по кадру с дождем?
Образ — бомба: Людмила Артемьева перевоплотилась в Бабу Ягу для новой сказки
Пассажирский лайнер врезался в стаю птиц при взлете в аэропорту Иркутска

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку
Пять дней везения: календарь денежных стрижек в июле 2023
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео