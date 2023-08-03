По новым правилам: Минфин возобновит покупку иностранной валюты

Весной прошлого года операции были заморожены.

Министерство финансов России снова начнет покупку иностранной валюты и золота при новом бюджетном правиле. Власти решили возобновить процесс впервые с 2022 года.

Уже с 7 августа по 6 сентября Минфин приступит к выполнению задачи в рамках бюджетного правила. Уточняется, что совокупный объем средств, выделенный на эти цели, составит 40,5 миллиарда рублей.

«Ежедневный объем покупки иностранной валюты и золота составит в эквиваленте 1,8 миллиарда рублей», — написано в сообщении ведомства.

Ожидается, что в августе в бюджет может поступить порядка 73 миллиардов рулей нефтегазовых доходов, что в почти в 32 раза меньше запланированного по итогам июля объема.

На внутреннем валютном рынке РФ операции были возобновлены в январе. В интересах министерства финансов началась продажа китайской валюты. Операции проводил Центробанк. За чуть более чем полгода было продано юаней на 559 миллиардов рублей.

Ранее 5-tv.ru писал, что доллар на Мосбирже превысил 94 рубля впервые с марта 2022 года.