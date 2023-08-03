Сердце туриста из Иркутска остановилось после поездки на «банане» в Анапе

Что с ним произошло на аттракционе?

Турист умер на пляже Высокий Берег в Анапе, предположительно, в результате сердечного приступа после поездки на «банане». Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на прокуратуру Краснодарского края.

Известно, что мужчина прибыл на российский курорт из Иркутска. Произошло все накануне, вечером 2 августа. Во время отдыха на побережье Черного моря он решил прокатиться на популярном морском аттракционе «банан» (представляет собой надувное плавательное средство, прикрепленное к лодке с мотором. — Прим. ред.).

«Ему стало плохо во время поездки, о чем сообщили пассажиры аттракциона», — сообщили в прокуратуре.

Уточняется, что турист был доставлен на сушу. Прибывшие на место врачи не смогли его реанимировать. По предварительным данным, у него случился сердечный приступ. Точная причина смерти и другие обстоятельства устанавливаются правоохранителями.

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