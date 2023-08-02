Горящее обнаженное тело москвички обнаружили в Петербурге

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 1 644 0

Что стало причиной происшествия — остается загадкой.

Горящее обнаженное тело москвички обнаружили в Петербурге

Фото: www.globallookpress.com / Anton Merkurov; 5-tv.ru

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В Невском районе при загадочных обстоятельствах погибла 23-летняя девушка. Как стало известно 5-tv.ru, девушку, объятую огнем, обнаружили возле подъезда дома на Рыбацком проспекте.

Очевидцы быстро потушили пламя и вызвали медиков, но те могли только констатировать смерть. Погибшая, хоть и проживала в Петербурге, зарегистрирована была в Москве. Более ничего о ее прошлом неизвестно.

уцакцкцкцкцкцкцкцкцкцкцкцкцТело погибшей лежало прямо возле подъезда. 5-tv.ru

Неизвестным остается и то, почему умерла москвичка. По данным 5-tv.ru, следы бензина были обнаружены в квартире, где она проживала.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что девочка умерла при странных обстоятельствах в лагере на Амуре.

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