Горящее обнаженное тело москвички обнаружили в Петербурге
Что стало причиной происшествия — остается загадкой.
Фото: www.globallookpress.com / Anton Merkurov; 5-tv.ru
В Невском районе при загадочных обстоятельствах погибла 23-летняя девушка. Как стало известно 5-tv.ru, девушку, объятую огнем, обнаружили возле подъезда дома на Рыбацком проспекте.
Очевидцы быстро потушили пламя и вызвали медиков, но те могли только констатировать смерть. Погибшая, хоть и проживала в Петербурге, зарегистрирована была в Москве. Более ничего о ее прошлом неизвестно.
Тело погибшей лежало прямо возле подъезда.
Неизвестным остается и то, почему умерла москвичка. По данным 5-tv.ru, следы бензина были обнаружены в квартире, где она проживала.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что девочка умерла при странных обстоятельствах в лагере на Амуре.
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