Цех по производству аккумуляторов загорелся в подмосковном Воскресенске
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Что известно о происшествии?
Фото: www.globallookpress.com / Semen Likhodeev
В подмосковном Воскресенске загорелся цех по производству кислородных аккумуляторов. О пожаре сообщили в пресс-службе МЧС России.
Уточняется, что из-за возгорания, распространившегося на 200 квадратных метров, эвакуированы семь человек. Информация о причинах случившегося и пострадавших уточняется.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как в центре Москвы на Кузнецком мосту вспыхнул пожар в ресторане «Лондон».
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