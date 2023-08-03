Цех по производству аккумуляторов загорелся в подмосковном Воскресенске

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 16 0

Что известно о происшествии?

Цех по производству аккумуляторов загорелся в подмосковном Воскресенске

Фото: www.globallookpress.com / Semen Likhodeev

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В подмосковном Воскресенске загорелся цех по производству кислородных аккумуляторов. О пожаре сообщили в пресс-службе МЧС России.

Уточняется, что из-за возгорания, распространившегося на 200 квадратных метров, эвакуированы семь человек. Информация о причинах случившегося и пострадавших уточняется.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как в центре Москвы на Кузнецком мосту вспыхнул пожар в ресторане «Лондон».

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