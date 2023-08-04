Дочь певца Александра Малинина готовится к свадьбе

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Анастасия Панкова
Анастасия Панкова 24 0

Жена певца Александра Малинина сообщила, что дочь Устинья готовится к свадьбе

Дочь певца Александра Малинина готовится к свадьбе

Фото: Instagram* / ustinya_malinina_official

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Летний период богат для семейства Малининых счастливыми новостями.

Супруга Малинина рассказала в интервью 7Дней.ru о том, как знаменитому семейству удается всегда жить в согласии и поддерживать идеальные отношения. Каждое лето артист находит время в перерывах между выступлениями и со всей семьей отправляется на отдых в Италию.

По словам Александры, объятия и близкое общение в семейном кругу дарят тепло на всю жизнь.

При этом семья Малининых продолжает расти. Помимо ежегодной поездки у супругов случилась еще одна огромная радость: дочь Устинья и ее возлюбленный Зак сейчас готовятся сочетаться узами брака.

«Ребята приятно взволнованы, готовятся к свадьбе. Я очень радуюсь, что мы можем подольше побыть вместе, обсудить все детали», — заявила Малинина.

Семья пока давала никакой информации в публичном пространстве как о женихе дочери, так и о дате предстоящего торжества. Из непроверенных источников известно, что Зак — наследник британских миллионеров.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что жена Малинина высказалась о женихе дочери и показала его лицо.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

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