Дочь певца Александра Малинина готовится к свадьбе

Летний период богат для семейства Малининых счастливыми новостями.

Супруга Малинина рассказала в интервью 7Дней.ru о том, как знаменитому семейству удается всегда жить в согласии и поддерживать идеальные отношения. Каждое лето артист находит время в перерывах между выступлениями и со всей семьей отправляется на отдых в Италию.

По словам Александры, объятия и близкое общение в семейном кругу дарят тепло на всю жизнь.

При этом семья Малининых продолжает расти. Помимо ежегодной поездки у супругов случилась еще одна огромная радость: дочь Устинья и ее возлюбленный Зак сейчас готовятся сочетаться узами брака.

«Ребята приятно взволнованы, готовятся к свадьбе. Я очень радуюсь, что мы можем подольше побыть вместе, обсудить все детали», — заявила Малинина.

Семья пока давала никакой информации в публичном пространстве как о женихе дочери, так и о дате предстоящего торжества. Из непроверенных источников известно, что Зак — наследник британских миллионеров.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что жена Малинина высказалась о женихе дочери и показала его лицо.

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