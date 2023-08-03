Лихорадка Западного Нила «гуляет» по России

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Анастасия Панкова
Анастасия Панкова 38 0

Роспотребнадзор: в РФ выявлены первые заболевшие лихорадкой Западного Нила

Лихорадка Западного Нила «гуляет» по России

Фото: www.globallookpress.com / Uwe Anspach

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Новый случай заболевания лихорадкой Западного Нила зафиксирован в Кабардино-Балкарской республике.

Лихорадка Западного Нила выявлена уже в двух областях России. Роспотребнадзор сообщил о первом случае заражения в Кабардино-Балкарии. Заболел пациент приблизительно неделю назад.

Специалисты уточнили, что заболевшей оказалась женщина, лечившаяся в одном из местных медучреждений. На сегодняшний день известно, что уже по меньшей мере четверо жителей республики переболели лихорадкой.

Также известно, что уже два случая заражения лихорадкой Западного Нила были зафиксированы в Волгодонске Ростовской области, о первом из них сообщалось в начале августа.

Для профилактики заболевания медики советуют во время прогулок на природе носить одежду, максимально прикрывающую тело. Дома же рекомендуется активно применять репелленты, чтобы защитить жилое пространство от проникновения комаров, которые являются активными переносчиками новой лихорадки. Также специалисты призывают чаще прочищать сточные канавы в личных хозяйствах.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Онищенко рассказал о коварных опасностях лихорадки Западного Нила.

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Лихорадка Западного Нила «гуляет» по России

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