Будет эпидемия? Онищенко рассказал о коварных опасностях лихорадки Западного Нила

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Рита Миронова
Рита Миронова Эксклюзив 1 680 0

Эпидемиолог Онищенко заявил о малых шансах вспышки лихорадки Западного Нила в России

Фото, видео: www.globallookpress.com / Sebastian Gollnow; © РИА Новости / Алексей Майшев;5-tv.ru

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Тропическая лихорадка начинает пробираться в Россию. Чем она опасна и можно ли защитить себя?

В России нет рисков массового распространения лихорадки Западного Нила. Об этом 5-tv.ru сообщил Геннадий Онищенко — врач-эпидемиолог, заместитель президента Российской академии образования, академик РАН, доктор медицинских наук и экс-глава Роспотребнадзора.

На днях в Ростовской области подтвердили несколько случаев заражения лихорадкой Западного Нила (ЛЗН). Людей призывают обращаться к медицинским работникам, если вдруг после укуса комара поднимается температура до 40 градусов, снижается аппетит или появляется сыпь.

По словам Онищенко, следовать этим мерам нужно обязательно, а вот поддаваться панике — нет. Эксперт отметил, что вирус не такой заразный, чтобы переживать о вспышке заболевания в России.

«Он не такой контагиозный, поэтому бояться, что будут миллионы заболевших, не стоит. В России вирус начали регистрировать в конце прошлого века. Это не значит, что он тогда появился», — рассказал врач.

Инкубационный период обычно длится примерно шесть дней — в это время у зараженного проявляется высокая температура, озноб, усталость и головная боль. Пропадает также аппетит.

«Тем, кто был близок (к возможному очагу — Прим. ред.), нужно обследоваться, быть настороже, обращать внимание на детей. С точки зрения повышения температуры, головных болей, интоксикации — сразу обращаться к врачу. В героизм играть не надо», — посоветовал Онищенко.

Ранее 5-tv.ru писал, что Роспотребнадзор усилил контроль за рейсами из Египта из-за неизвестной болезни.

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