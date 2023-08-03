В Екатеринбурге нашли тело мужчины, который бросил свою пятилетнюю дочь на улице

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 87 0

Следов волочения или борьбы сыщики не обнаружили, а личные вещи похищены не были. Что случилось с отцом ребенка?

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Михаил Терещенко; Пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области; 5-tv.ru

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В Екатеринбурге нашли труп мужчины, который оставил свою пятилетнюю дочь одну на детской площадке на Эльмаше и пропал. Об этом сообщил начальник пресс-службы Главного управления МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Соню нашли на улице прохожие. После полиция нашла ее семью. Неизвестно было лишь местонахождение мужчины — после прогулки на велосипеде с ребенком он будто испарился — на звонки не отвечал, домой не вернулся.

В рамках поисковых мероприятий его тело без следов насильственной смерти было обнаружено полицией в Орджоникидзевском районе города. Его уже опознала по фотографии супруга.

В правоохранительных органах уточнили, что мужчина был ранее судим по статье за незаконный оборот наркотиков и отбывал наказание в исправительном учреждении до 2014 года. Следствие предполагает, что он мог употребить опасны вещества и скончаться из-за них. Точная причина смерти будет озвучена после проведенных экспертиз и анализов.

Горелых опроверг данные некоторых СМИ, которые сообщили о возвращении девочки домой. По его словам, ребенок до сих пор находится в детском приюте и останется там до завершения разбирательств. Обстоятельства случившегося все еще выясняются.

Ранее 5-tv.ru подробнее рассказывал про случившееся с пятилетней девочкой Соней.

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