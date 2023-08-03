Задержан мужчина, который закинул гранату в элитную иномарку у «Москва-Сити»

Настоящий криминал произошел в «Москва-Сити». Неизвестный бросил гранату в элитную иномарку. Благо обошлось без жертв. По крайне мере человеческих. 5-tv.ru удалось получить эксклюзивные кадры с места происшествия.

На видео пострадавший показывает жестами момент инцидента. Также на полученных 5-tv.ru фото можно увидеть выбитые окна автомобиля.

Известно, что в Деловом центре неизвестный повздорил с мужчиной, который как раз и был владельцем машины. Изначально злоумышленник стал угрожать автомобилисту пистолетом. Нарушитель порядка, видимо, не смог вызвать себе такси. И именно поэтому он по какой-то причине захотел, чтобы незнакомый мужчина отвез его в определенное место.

Но в ответ дебошир получил отказ. А автомобилист решил покинуть свою машину. Такой расклад дел пришелся не по душе неизвестному. Он достал страйкбольную гранату и закинул в иномарку.

В ГУ МВД по Москве подтвердили, что пистолет злоумышленника оказался пневматическим, а граната — страйкбольной. Полицейские изъяли оружие и сейчас устанавливают мотивы. В настоящий момент нападавший задержан.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что угрожавший гранатой мужчина сдался после разговора с главой Башкирии.