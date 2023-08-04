«Какой-то фарс»: Захарова резко осадила Борреля за слова о российском зерне для стран Африки

Политик напомнила главе дипломатии ЕС о проблемах организации.

Запад не стал кормить бедные страны, оставив все зерно себе. Так официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на слова главы дипломатии Евросоюза (ЕС) Жозепа Борреля о попытке РФ повлиять на европейские страны при помощи зависимости от поставок продовольствия.

Захарова напомнила, что ЕС называл российское зерно на рынке «лишним». Также она указала Боррелю на проблемы с продовольственной безопасностью.

«Боррель обвинил Россию в попытке подсадить развивающиеся страны на свое зерно. Я что-то не пойму, а голод уже победили? С продовольственной безопасностью проблем нет? Это какой-то фарс: год назад западники кричали о необходимости срочно накормить голодающих, а когда никого не накормили, кроме самих себя, начали кричать, что российское зерно на рынке лишнее», — отметила Захарова.

«К уязвимым странам»: Боррель заявил о влиянии зерна из России на мир

Ранее 5-tv.ru сообщал, что США пообещали сделать все необходимое для экспорта продовольственных товаров из РФ. Об этом рассказал глава американского внешнеполитического ведомства Энтони Блинкен.