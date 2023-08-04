Советник главы Крыма Крючков: системы ПВО поразили объекты в небе над регионом

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала Срочная новость 61 0

Все объекты сбиты, сообщили региональные власти.

Советник главы Крыма Крючков: системы ПВО поразили объекты в небе над регионом

Фото: www.globallookpress.com / MOD Russia

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В нескольких районах Крыма сработали системы ПВО. Все объекты сбиты, сообщил советник главы Крыма Олег Крючков в Telegram-канале.

По предварительным данным, повреждений и пострадавших нет. Также пока не сообщается, по каким целям отработали российские системы ПВО.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что шесть вражеских БПЛА были сбиты при попытке пролета через Калужскую область.

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