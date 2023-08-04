Ну пожалуйста! Украина начала переговоры с США по гарантиям безопасности

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 58 0

Украина начала переговоры с США по гарантиям безопасности

Ну пожалуйста! Украина начала переговоры с США по гарантиям безопасности

Фото: www.globallookpress.com / Pravda Komsomolskaya

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Вашингтон подтвердил заявления Киева. Но к чему приведут подобные совещания?

Украина инициировала переговоры с США по гарантиям безопасности. Изначально об этом сообщал глава офиса президента Незалежной Андрей Ермак. Сейчас же эту информацию подтвердили и в Вашингтоне. Как сообщил РИА Новости представитель Белого дома, в настоящий момент все находится на начальном этапе.

Несколькими днями ранее официальный представитель госдепартамента США Мэттью Миллер уточнял, что переговоры должны были начаться на этой неделе в виртуальном формате.

Уже известно, что Киев будет «клянчить» у Запада финансовую помощь, технику, а также намерен требовать введения еще ряда санкций, которые якобы как-то могут серьезно повлиять на РФ. Украина рассчитывает, что гарантии безопасности будут действовать даже пока она не будет членом НАТО. Но вход в состав Альянса, конечно, особо важен для правительства Незалежной.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что истребители ВС РФ получат ракеты, опережающие разработки США на 10 лет.

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