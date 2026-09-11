Посол Пакистана заявил о готовности Исламабада организовать диалог США и Ирана

Посол Тирмизи: Пакистан готов организовать переговоры США и Ирана по запросу

Пакистан готов выступить организатором новых переговоров между США и Ираном, если обе стороны проявят такую инициативу. Об этом в интервью «Известиям» заявил посол Пакистана в России Файсал Ниаз Тирмизи.

По словам дипломата, конфликт на Ближнем Востоке станет одной из центральных тем на предстоящих переговорах премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа и президента России Владимира Путина.

Как отметил Тирмизи, Исламабад продолжает работать ради мира, поскольку дальнейшая эскалация «неизбежно выйдет далеко за пределы региона». Он подчеркнул, что уже сейчас рост цен на нефть сказывается на мировой экономике.

«Мы всегда готовы предоставить свои добрые услуги. Как только обе стороны будут готовы вновь сесть за стол переговоров, Пакистан будет открыт для организации такого диалога», — подчеркнул посол.

Он добавил, что Пакистан намерен расширять сотрудничество с Россией, особенно в сфере бартерной торговли. Однако прогресс сдерживают проблемы с логистикой и отсутствие эффективных платежных механизмов.

«Нестабильность в Афганистане и война вокруг Ирана серьезно повлияли на торговые маршруты», — пояснил дипломат.

Исламабад по-прежнему считает июньское Исламабадское соглашение основой будущего мирного процесса и надеется на урегулирование конфликта до конца 2026 года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что американские военные вывели из строя девять иранских кораблей. Глава Булого дома Дональд Трамп заявил, что операция на этом не завершится, а удары по судам продолжатся.

Президент США также выразил почти стопроцентную уверенность в скором подписании соглашения с Тегераном. По его словам, договор затронет не только ядерную сферу, но и «много других вещей».

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