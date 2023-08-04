Взлетел на воздух: момент взрыва грузовика в Башкирии попал на видео

Машина загорелась прямо во время движения.

Не доехал до пункта назначения — взлетел на воздух. На трассе в Башкирии загорелся грузовик: огонь быстро охватил всю машину, а после раздался взрыв.

Машина загорелась прямо во время движения, огонь вспыхнул под капотом. Водитель и очевидцы пытались потушить его, но ничего не вышло, и скоро огонь перекинулся в салон.

Тогда решили все бросить и отбежать подальше, так как грузовик был оборудован газовым баллоном. Он в итоге и взорвался.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Волгограде произошло огненное ДТП. Автомобиль такси врезался в иномарку и от удара загорелся.

Как сообщают очевидцы, отечественная легковушка ехала с явным превышением скорости. И водитель поздно заметил, что машина перед ним остановилась на светофоре.