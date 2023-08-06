Мелкие детали помогут выявить заинтересованность на стороне.

Как понять, что возлюбленный начал ходить налево? Психолог Маргарита Алексеева назвала NEWS.ru основные признаки, которые помогут разоблачить неверного партнера.

В первую очередь эксперт советует обратить внимание на перемены во внешности мужчины. Ни с того ни с сего прикупил новый дорогой парфюм и дизайнерский костюм? Проводит вечера в тренажерном зале, хотя прежде к спорту был скорее равнодушен? На первый взгляд позитивные перемены могут на деле оказаться тревожными звоночками — а точно ли для вас он так старается?

Неожиданно возросшее стремление больше зарабатывать также может свидетельствовать о том, что у мужчины возник новый повод для трат.

«У него появляется больше мотивации для новых проектов на работе, вероятно, находит подработки. Так проще объяснить отсутствие дома и покрывать новые дополнительные расходы» — поясняет психолог.

Важно замечать и перемены во взаимоотношениях в паре: внимание — ресурс не бесконечный, и не исключено, что партнер стал прохладнее, потому что теперь расходует его где-то на стороне.

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