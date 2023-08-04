В подмосковной Яхроме горят склады на площади 2,5 тысячи квадратных метров
Плотное задымление наблюдается о Шлюзовому переулку.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев; Telegram / Прокуратуры Московской области / mosoblproc; 5-tv.ru
Пожар произошел на складах с пластиком и резиной в подмосковной Яхроме. Об этом сообщила пресс-служба областного главка МЧС России.
Плотное задымление наблюдается по Шлюзовому переулку. Площадь возгорания, по данным спасателей, составляет 2,5 тысячи квадратных метров.
Установление причин и обстоятельств происшествия контролирует прокуратура Московской области.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что пожар произошел на складе в Воскресенске. Сначала площадь возгорания составляла 200 квадратных метров, но затем выросла двое — до 400 «квадратов».
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