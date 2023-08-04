В подмосковной Яхроме горят склады на площади 2,5 тысячи квадратных метров

Пожар произошел на складах с пластиком и резиной в подмосковной Яхроме. Об этом сообщила пресс-служба областного главка МЧС России.

Плотное задымление наблюдается по Шлюзовому переулку. Площадь возгорания, по данным спасателей, составляет 2,5 тысячи квадратных метров.

Установление причин и обстоятельств происшествия контролирует прокуратура Московской области.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пожар произошел на складе в Воскресенске. Сначала площадь возгорания составляла 200 квадратных метров, но затем выросла двое — до 400 «квадратов».