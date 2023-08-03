Пожар в цехе с аккумуляторами в Воскресенске локализован
К тушению были привлечены 86 человек и пожарный поезд.
Фото, видео: Telegram / Прокуратура Московской области /mosoblproc; 5-tv.ru
Пожар в цехе с кислородными аккумуляторами в подмосковном Воскресенске локализован силами МЧС. Об этом сообщил глава муниципалитета Алексей Малкин в своем Telegram-канале.
«Благодарю все службы за слаженную работу», — написал он.
Пожар в Воскресенске произошел днем в четверг, 3 августа. Сначала площадь возгорания составляла 200 квадратных метров, но затем выросла двое — до 400 «квадратов». К тушению были привлечены 86 человек и пожарный поезд.
Установление причин пожара контролирует подмосковная прокуратура.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что крупный пожар произошел около строительного гипермаркета в подмосковных Люберцах.
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