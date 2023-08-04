Было подозрение: как муж Саши Зверевой готовился к собственной смерти
Супруг певицы Саши Зверевой чуть не умер из-за насморка
Фото: Instagram* / sashazvereva
Дэн испытывал невероятные боли и даже написал жене план действий на случай его кончины. Излишняя паника или все серьезно?
Супруг певицы Саши Зверевой Дэн в последнее время испытывал невероятно сильные головные боли. У него были подозрения на смертельный диагноз, он отправился в больницу и шокировал свою жену.
Порталу StarHit стало известно, что мужчина решил, что не долго ему осталось ходить среди живых и пришла пора отправляться на тот свет. Он написал письмо жене.
«Саша, когда ты выйдешь из кино — прочитаешь это. Я срочно поехал в госпиталь на КТ головного мозга с подозрением на аневризму. Один из моих родственников по линии отца умер в моем возрасте с теми же самыми симптомами, что у меня в последнюю неделю», — написал мужчина.
Такое сообщение повергло артистку в шок. Муж выслал ей порядок действий и контакты на случай того, если он не вернется из больницы. Ей должны были помочь разобраться со страховкой Дэна, видимо, в случае его кончины.
Дэн очень страдал из-за сильной головной боли, которую вызывало давление на глаз. Но певица смогла взять себя в руки и оказывала всяческую поддержку своему мужчине.
После необходимой проверки выяснилось, что не все так страшно, как кажется. Причина крылась в недавнем насморке. В лобной доли скопилась жидкость, которая и стала причиной невыносимых болей. В итоге Дэну вписали лекарство и все уладилось.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Зверева показала упражнения от мешков под глазами и отеков.
* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.
Читайте также
58%
0.94 102.53
0.60
Нашли ошибку?