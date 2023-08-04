Было подозрение: как муж Саши Зверевой готовился к собственной смерти

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 88 0

Супруг певицы Саши Зверевой чуть не умер из-за насморка

Было подозрение: как муж Саши Зверевой готовился к собственной смерти

Фото: Instagram* / sashazvereva

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Дэн испытывал невероятные боли и даже написал жене план действий на случай его кончины. Излишняя паника или все серьезно?

Супруг певицы Саши Зверевой Дэн в последнее время испытывал невероятно сильные головные боли. У него были подозрения на смертельный диагноз, он отправился в больницу и шокировал свою жену.

Порталу StarHit стало известно, что мужчина решил, что не долго ему осталось ходить среди живых и пришла пора отправляться на тот свет. Он написал письмо жене.

«Саша, когда ты выйдешь из кино — прочитаешь это. Я срочно поехал в госпиталь на КТ головного мозга с подозрением на аневризму. Один из моих родственников по линии отца умер в моем возрасте с теми же самыми симптомами, что у меня в последнюю неделю», — написал мужчина.

Такое сообщение повергло артистку в шок. Муж выслал ей порядок действий и контакты на случай того, если он не вернется из больницы. Ей должны были помочь разобраться со страховкой Дэна, видимо, в случае его кончины.

Дэн очень страдал из-за сильной головной боли, которую вызывало давление на глаз. Но певица смогла взять себя в руки и оказывала всяческую поддержку своему мужчине.

После необходимой проверки выяснилось, что не все так страшно, как кажется. Причина крылась в недавнем насморке. В лобной доли скопилась жидкость, которая и стала причиной невыносимых болей. В итоге Дэну вписали лекарство и все уладилось.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Зверева показала упражнения от мешков под глазами и отеков.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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