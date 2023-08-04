Число пострадавших от взрыва газа в Канске выросло до 13 человек

Количество пострадавших при взрыва бытового газа в пятиэтажном доме в Канске выросло до 13 человек. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Красноярского края.

«По-прежнему госпитализированы семь человек. Среди обратившихся за помощью есть двое несовершеннолетних, это подростки, они не госпитализированы», — говорится в сообщении.

В пятницу, 4 августа, взрыв бытового газа произошел в пятиэтажном доме в городе Канск. Все произошло во время работ по замене газопровода, возбуждено уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что дом в Канске, где произошел взрыв бытового газа, остался без некоторых окон и дверей. При этом стены остались целы.