Число пострадавших от взрыва газа в Канске выросло до 13 человек

|
Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 33 0

Всего из дома были эвакуированы 200 человек.

Число пострадавших от взрыва газа в Канске выросло до 13 человек

Фото: Telegram / ГСУ СК России / krksledkom

Читайте нас в: Дзен Новости

Количество пострадавших при взрыва бытового газа в пятиэтажном доме в Канске выросло до 13 человек. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Красноярского края.

«По-прежнему госпитализированы семь человек. Среди обратившихся за помощью есть двое несовершеннолетних, это подростки, они не госпитализированы», — говорится в сообщении.

В пятницу, 4 августа, взрыв бытового газа произошел в пятиэтажном доме в городе Канск. Все произошло во время работ по замене газопровода, возбуждено уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что дом в Канске, где произошел взрыв бытового газа, остался без некоторых окон и дверей. При этом стены остались целы.

+26° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 58%
93.78
0.94 102.53
0.60
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 7 по 13 авгус...

Последние новости

18:13
Удушье и острое отравление: какие арбузы смертельно опасны
18:08
Путин подписал закон об обязательном трудовом воспитании школьников
18:01
Выглядела растерянной: Меган Маркл появилась на публике с двумя мужчинами
17:59
«Имеет ли смысл?» — в США указали Зеленскому на проблемы в ВСУ
17:58
Подать заявки на участие в кейс-чемпионате «Создатели» можно до 13 августа
17:55
Латвия попросит покинуть страну некоторых россиян

Сейчас читают

Неоосвобождение: Если США давали деньги на войны, Россия предложила Африке мир
Тест: сможете отгадать фильмы СССР по кадру с дождем?
Пассажирский лайнер врезался в стаю птиц при взлете в аэропорту Иркутска
«В этом нет ничего постыдного»: как Женя Медведева борется с выгоранием

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку
Пять дней везения: календарь денежных стрижек в июле 2023
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео