Ужасающая находка: в Москве обнаружили человеческие останки

Столичный СК проводит проверку.

Ужасающее пришествие произошло в Москве. В столице на улице Розы Люксембург нашли человеческие останки. Об этом сообщили в Telegram-канале Следственного комитета Москвы.

«По данному факту следственными органами Главного следственного управления СК России по городу Москве организована доследственная проверка», — сообщили в ведомстве.

Сейчас выясняются обстоятельства происшествия.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Екатеринбурге нашли тело мужчины, который оставил свою пятилетнюю дочь на детской площадке в районе Эльмаш и пропал. Девочку Соню обнаружили прохожие на улице, затем полиция разыскала ее семью. Но вот только отца семейства найти не удалось. До этого он катался с дочерью на велосипеде, а потом будто испарился.