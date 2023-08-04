Ужасающая находка: в Москве обнаружили человеческие останки

|
Руслан Велишов
Руслан Велишов 52 0

В Москве обнаружили человеческие останки

Ужасающая находка: в Москве обнаружили человеческие останки

Фото: www.globallookpress.com / Kenneth Garrett

Читайте нас в: Дзен Новости

Столичный СК проводит проверку.

Ужасающее пришествие произошло в Москве. В столице на улице Розы Люксембург нашли человеческие останки. Об этом сообщили в Telegram-канале Следственного комитета Москвы.

«По данному факту следственными органами Главного следственного управления СК России по городу Москве организована доследственная проверка», — сообщили в ведомстве.

Сейчас выясняются обстоятельства происшествия.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Екатеринбурге нашли тело мужчины, который оставил свою пятилетнюю дочь на детской площадке в районе Эльмаш и пропал. Девочку Соню обнаружили прохожие на улице, затем полиция разыскала ее семью. Но вот только отца семейства найти не удалось. До этого он катался с дочерью на велосипеде, а потом будто испарился.

+26° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 58%
94.81
1.03 103.84
1.31
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 7 по 13 авгус...

Последние новости

21:23
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак выдал дочь Майю замуж
21:10
Прицельный огонь: российские танкисты уничтожили украинскую ДРГ в районе Днепра
20:58
ДТП со стрельбой произошло в центре Москвы: мужчине прострелили грудь
20:43
«Лицом прямо об лед»: Лиза Арзамасова сделала пластику носа после травмы
20:30
Вы выбираете это сами: прогноз Таро на неделю с 7 по 13 августа
20:17
Ювелирная работа: хирурги извлекли осколок снаряда из сердца российского бойца

Сейчас читают

Неоосвобождение: Если США давали деньги на войны, Россия предложила Африке мир
Тест: сможете отгадать фильмы СССР по кадру с дождем?
«До последнего за рулем»: Верник раскрыл неожиданное увлечение Мирошниченко
Пассажирский лайнер врезался в стаю птиц при взлете в аэропорту Иркутска

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку
Пять дней везения: календарь денежных стрижек в июле 2023
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео