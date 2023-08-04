Путин подписал закон об обязательном трудовом воспитании школьников

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 12 0

Прежде законопроект одобрила Госдума.

Путин подписал закон об обязательном трудовом воспитании школьников

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Андрей Эрштрем

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Трудовое воспитание станет обязательным для школьников. Президент России Владимир Путин подписал соответствующий закон, он опубликован на официальном портале правовой информации.

Прежде законопроект одобрила Госдума.

Понятие «воспитание» направленно на формирование у детей трудолюбия, ответственного отношения к труду и его результатам. Так, ученики будут обязаны принимать участие в общественно полезном труде.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России появится ГОСТ на школьную форму. Разработкой занимаются эксперты Роскачества под контролем Минпромторга.

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