Путин подписал закон об обязательном трудовом воспитании школьников

Трудовое воспитание станет обязательным для школьников. Президент России Владимир Путин подписал соответствующий закон, он опубликован на официальном портале правовой информации.

Прежде законопроект одобрила Госдума.

Понятие «воспитание» направленно на формирование у детей трудолюбия, ответственного отношения к труду и его результатам. Так, ученики будут обязаны принимать участие в общественно полезном труде.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России появится ГОСТ на школьную форму. Разработкой занимаются эксперты Роскачества под контролем Минпромторга.