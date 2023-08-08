«Немаленькие»: самое эротичное в мужчинах по версии дочери Успенской

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Виктория Сытник
Виктория Сытник Эксклюзив 219 0

Дочь Успенской рассказала, какие части тела мужчин ее особо привлекают

Фото, видео: ВКонтакте / Татьяна Плаксина / pacha_tati_real; 5-tv.ru

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О своей личной жизни девушка распространяться не хочет, тем не менее, судя по искрам в глазах Плаксиной, ухажеров у нее достаточно.

Дочь Успенской рассказала, какие части тела мужчин ее особо привлекают. Своими предпочтениями восходящая звезда российского шоу-бизнеса Татьяна Плаксина поделилась на презентации своего нового клипа «Плечи», выпущенного под творческим псевдонимом Pacha Tati.

Дочь Любови Успенской — завидная невеста. Оставив в прошлом все скандалы, девушка сейчас активно занимается развитием своей музыкальной карьеры. Кроме того, она привела в порядок свой внешний вид после ужасающей аварии в Коста-Рике в 2018 году, когда сломала челюсть и потеряла семь передних зубов. Чуть позже Татьяна Плаксина увеличила губы и недавно даже сделала пластическую операцию на грудь. О своей личной жизни девушка распространяться не хочет, тем не менее, судя по искрам в глазах Плаксиной, ухажеров у нее достаточно, на внешность которых Плаксина обращает внимание.

По словам дочери Успенской, самым эротичным в мужчине девушка считает его лицо и руки.

«Руки точно немаленькие!» — отметила девушка.

Однако на внешности далеко не уедешь, поэтому от мужчин Плаксина ждет красивых жестов. Обычными цветами с дочерью Успенской не отделаешься! Она их, кстати говоря, не любит.

Ранее 5-tv.ru писал, что дочь Успенской страдает от «звездного родства».

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