Умер первый президент Якутии Михаил Николаев

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 16 0

Политическому деятелю было 85 лет.

Умер первый президент Якутии Михаил Николаев

Фото: © РИА Новости / Владимир Трефилов

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Ушел из жизни в возрасте 85 лет первый президент Республики Саха (Якутия) Михаил Николаев. Печальную весть сообщил действующий глава субъекта РФ Айсен Николаев.

«Боль и скорбь. И нет таких слов, которыми можно описать все то, что Михаил Ефимович сделал для Якутии. В нем всегда умело сочетались принципиальность, сила, непреклонная воля и исключительная человечность, любовь к людям. Он умел мечтать. Он видел время. Для каждого якутянина Михаил Ефимович был свой, родной», — написал Николаев в своем Telegram-канале.

Глава Якутии выразил соболезнования семье и близким Михаила Николаева.

Михаил Николаев занимал руководящую должность в Якутии с января 1992 по январь 2002 года. Также на протяжении семи последних лет он занимал пост государственного советника Республики Саха.

Ранее 5-tv.ru писал, что умер актер из сериала «Во все тяжкие» Марк Марголис.

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