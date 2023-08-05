На Украине заявили о плюсах для экономики России от западной помощи Киеву

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 45 0

Украинский режиссер Лопатенок: поддержка Западом Киева укрепила экономику РФ

На Украине заявили о плюсах для экономики России от западной помощи Киеву

Фото: ИЗВЕСТИЯ / КОНСТАНТИН КОКОШКИН

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Москва неоднократно отмечала, что российская экономика достойно выдержала санкционный удар.

Поддержка Киева западными странами сыграла на руку России, а именно укрепило ее экономику. Такое мнение выразил украинский режиссер Игорь Лопатенок.

Он отметил, что пока Германия, Франция и Великобритания терпят убытки в показателях валового внутреннего продукта по паритету покупательной способности, Россия набирает обороты.

«Россия поднялась на пятую позицию, несмотря на адские санкции», — написал режиссер в соцсети X (прежнее название Twitter).

Лопатенок назвал это платой за помощь Запада главе киевского режима Владимира Зеленского, в результате которой гибнут его соотечественники.

Ранее, писал 5-tv.ru, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что Россия вышла из кризиса и имеет перспективы быстрого развития.

Усиленное санкционное давление на Россию продолжается со стороны Запада с первого дня спецоперации по защите Донбасса. Москва неоднократно отмечала, что российская экономика достойно выдержала удар и продолжает справляться со всеми санкциями.

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На Украине заявили о плюсах для экономики России от западной помощи Киеву

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