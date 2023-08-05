«Шутил и улыбался»: поведение Раймонда Паулса после смерти жены поразило

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Полина Долгова
Полина Долгова 2 606 0

Композитор Раймонда Паулса после смерти жены Ланы не отменил концерт

«Шутил и улыбался»: поведение Раймонда Паулса после смерти жены поразило

Фото: www.globallookpress.com / Zamir Usmanov

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Страшная новость не нарушила планов композитора.

Умерла жена знаменитого композитора Раймонда Паулса — Лана (имя в девичестве Светлана Епифанова — Прим. Ред.). Свой брак мужчина и женщина зарегистрировали еще в 1962 году. По словам супруга, его жена полтора года мучилась от болей, хотя принимала огромное количество препаратов. В прошлом году Паулс перенесла хирургическое вмешательство. А 2 августа этого года она упала, сломала ногу и попала в больницу. Там результаты анализов показали наличие метастаз.

Через два дня после пребывания в медицинском учреждении Лана Паулс умерла. Ей было 83 года. По словам композитора, такой исход оказался лучшим для возлюбленной, иначе она продолжала бы страдать от нескончаемых болей, пишет издание utro.ru.

В день смерти любимой у маэстро был запланирован совместный с Sinfonietta Rīga концерт в зале «Дзинтари». Совместно с камерным оркестром он должен был исполнить джазовые версии собственных хитов, а также произведения из мюзиклов.

Перед тем, как концерт начался на сцену вышел директор площадки Гунтар Кирсис. Он говорил о ценности человеческой жизни и неминуемости ее заката. После таких душещипательных слов, вышел сам Паулс, его зрители встретили стоя и громкими аплодисментами.

«Все думали, что он отменит концерт, после смерти жены, с которой прожил 61 год, но играл. Он шутил, улыбался, а глаза были полные слез. Он — пример преданности профессии, каждому преподнес пример силы духа и воли», — рассказал знаменитый режиссер Эдуард Галан, который проработал с композитором много лет.

Супруги 31 августа отметили бы 61-ю годовщину свадьбы. Их встреча произошла в 1959-м в Одессе, куда Паулс приехал на гастроли — Лана в то время работала экскурсоводом в одной из гостиниц.

Ранее 5-tv.ru писал, что умерла старейшая артистка МАМТ Валентина Ермилова.

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