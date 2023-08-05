Молодая американка выпила два литра воды и умерла: почему так произошло

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Анастасия Панкова
Анастасия Панкова 21 0

Молодая американка выпила два литра воды и умерла

Молодая американка выпила два литра воды и умерла: почему так произошло

Фото: www.globallookpress.com / imagebroker/Alfred Schauhuber

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Женщине поставили очень редкий диагноз.

В штате Индиана США молодая женщина пыталась утолить сильную жажду и незаметно для себя выпила огромное количество воды за довольно короткий промежуток времени, передает WRTV. В результате у молодой Эшли начались головные боли, а затем она потеряла сознание.

Пострадавшую госпитализировали в ближайшую больницу, где женщина скончалась, так и не придя в себя. Врачи диагностировали у нее отек мозга и гипонатриемию — задержку жидкости в организме, из-за чего содержание натрия в крови снижается до критического уровня.

Врачи заключили, что произошла остановка кровотока, что по итогу и привело летальному исходу.

Ранее 5-tv.ru рассказывали о том, почему детская вода смертельно опасна.

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