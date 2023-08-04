Вывезли на инвалидной коляске: Краско рассказал о самочувствии после выписки

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин Эксклюзив 924 0

Актер Краско заявил, что хорошо себя чувствует после выписки из больницы

Фото, видео: www.globallookpress.com / Semen Likhodeev; 5-tv.ru

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Так, например, артист отметил уровень оказания медицинской помощи врачами.

Актера Ивана Краско выписали из больницы после улучшения состояния. Он рассказал 5-tv.ru о том, как себя чувствует в настоящее время.

«Я кум королю (отлично себя чувствует — Прим. ред.). Отлично (организовали прием врачи — Прим. ред.). Ужасно (соскучился по близким — Прим. ред.), больше всего по Дашеньке (Пашковой, помощнице знаменитости — Прим. ред.)», — говорит артист.

Соскучился Краско, по собственному признанию, и по сыновьям. Теперь он будет жить «нормальной жизнью», ведь артист, как он считает, находится на пути к выздоровлению.

Краско вызвали карету скорой помощи на дачу еще 12 июня. Состояние актера тогда оценивалось как тяжелое.

По информации помощницы, у него была парализована левая часть тела. В больнице у актера также диагностировали проблемы с сердцем. Здоровье Краско, скорее всего, ухудшилось на фоне перенесенного инсульта.

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Вывезли на инвалидной коляске: Краско рассказал о самочувствии после выписки

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