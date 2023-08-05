По решению суда: назван единственный наследник дочери Пресли

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Анастасия Панкова
Анастасия Панкова 39 0

Дочь Элвиса Пресли отсудила долю у своей матери

По решению суда: назван единственный наследник дочери Пресли

Фото: Reuters

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Присцилла Пресли больше не будет управлять семейным наследством.

Единственной наследницей дочери великого певца Элвиса Пресли — Лизы Мари — стала его внучка, актриса и режиссер Райли Кио, передает Deadline.com. Такое решение вчера вынес Верховный суд Лос-Анджелеса. Он удовлетворил иск женщины.

За наследство великого музыканта очень долгое время боролась его мать — Присцилла. Она до последнего оспаривала иск, подаваемые внучкой, поскольку привыкла тратить богатства и ни в чем себе не отказывать.

Судя по реакции пользователей в сети, поддерживают Райли немало человек. Они уверены, что звезда сможет правильно распорядиться наследством.

Ранее 5-tv.ru раскрыл причину смерти единственной дочери Элвиса Пресли.

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