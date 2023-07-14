Названа причина смерти единственной дочери Элвиса Пресли

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 16 0

Причиной смерти дочери Пресли Лизы Мари стали осложнения после бариатрической операции

Названа причина смерти единственной дочери Элвиса Пресли

Фото: www.globallookpress.com / Ricky Fitchett

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Знаменитая наследница певца скончалась в январе этого года. За сутки до смерти она жаловалась на боли в животе.

Единственная дочь короля рок-н-ролла Элвиса Пресли — Лиза Мари — скончалась от осложнений после бариатрической операции, которую она делала несколько лет назад. Об этом сообщило агентство Associated Press, ссылаясь на отчет судебно-медицинского эксперта-коронера округа Лос-Анджелес.

Патологоанатомы признали смерть женщины естественной. Причиной стали последствия непроходимости тонкой кишки. Они зачастую возникают после процедуры по снижению веса. Известно, что к ней наследница певца прибегала несколько лет назад.

Лиза Мари скончалась в январе этого года в больнице. Дочь покойного Элвиса Пресли жаловалась на боли в животе, которые становились все интенсивнее. Врачи старались помочь женщине, но попытки оказались тщетны. Ее сердце остановилось на 55-м году жизни.

При этом незадолго до кончины она будто предчувствовала смерть. В социальной сети женщина опубликовала эмоциональный пост о чувстве «разрушения» из-за смерти сына Бенджамина.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему экс-жене Элвиса Пресли отказали в захоронении рядом с певцом.

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