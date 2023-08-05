«Захватывает дух»: школьники из Донбасса увидели работу автодрома «Игора Драйв» изнутри

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 28 0

Школьники из Донбасса увидели работу автодрома «Игора Драйв» изнутри

«Захватывает дух»: школьники из Донбасса увидели работу автодрома «Игора Драйв» изнутри

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Владимир Бланк; 5-tv.ru

Ребята также стали зрителями захватывающих гонок на автодроме.

На автодроме «Игора Драйв» провели детский день. В рамках фестиваля Garage Fest там подготовили грандиозное пространство, главными героями которого стали самые юные гости. В том числе жители новых территорий страны. Донбасских школьников пригласили в это путешествие власти Санкт-Петербурга, а сопровождает фонд помощи детям Донбасса, специально созданный банком «Россия»

И на этот раз им, похоже, показали все, что происходит внутри крупнейшего гоночного комплекса. Так, в инженерных мастерских дети смогли заглянуть внутрь автомобилей. На площадке для творчества каждый мог добавить свой штрих к облику спорткаров. И, конечно, главное событие — реальная автогонка. Многие из юных зрителей признались, что теперь понимают, что значит настоящий драйв.

«Все эти поездки объединяла возможность познакомиться с работой автодрома мирового уровня, стать зрителями интересных гоночных мероприятий. Ну и своими глазами посмотреть, как работает спортивный объект изнутри, зарядиться атмосферой гоночной и получить заряд положительных эмоций», — рассказывает директор благотворительного фонда помощи детям Донбасса Кристина Федосеева.

«Вот этот день — это самый запоминающийся день в моей жизни, потому что я увидела столько разных гоночных машин, в которых я хочу побывать, и в которых я хочу гонять», — рассказывает школьница Алина Маайтах.

«Машины очень интересные, которые даже на вид вызывают впечатление, а раскрасы — например, как у этой, — захватывает дух», — рассказывает школьник Егор Федоринов.

Детей также познакомили с автомобильной историей, которая только подчеркнула грандиозность современного гоночного комплекса.

«Игора Драйв» — уникальный автодром мирового уровня, который сумел объединить технические виды спорта и развлечения. На его территории десять современных трасс для авто- и мотогонок. Как профессиональных, так и любительских. Комплекс построен с применением самых передовых технологий и готов принимать и участников соревнований, и гостей.

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