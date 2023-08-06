На Украине сообщили о повторных взрывах в Хмельницкой области

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 28 0

По данным местной прессы, громкие звуки были слышны в районе военного аэродрома.

На Украине сообщили о повторных взрывах в Хмельницкой области

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Karsten Schmalz

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Повторные взрывы прозвучали вечером в Хмельницкой области Украины, пишут украинские СМИ. Информацию также подтвердили в областной администрации.

По данным украинского издания «Инсайдер UA», большинство взрывов произошло в районе военного аэродрома, который расположен у города Староконстантинов.

Минобороны РФ пока не комментировало эту информацию.

По состоянию на 00:00 по московскому времени, воздушная тревога звучит в нескольких областях Украины — Полтавской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской и Николаевской. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.

Ранее, писал 5-tv.ru, украинские СМИ сообщали о взрывах в Киевской, Житомирской и Хмельницкой областях.

Российские войска начали наносить удары исключительно по военным объектам Украины и связанным с ними объектам энергетической инфраструктуры с октября прошлого года. Как пояснил тогда президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия Киева, в частности на Крымском мосту.

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