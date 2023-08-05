На Украине сообщили о взрывах в Киевской, Житомирской и Хмельницкой областях

|
Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 65 0

Минобороны РФ пока не комментировало эту информацию.

На Украине сообщили о взрывах в Киевской, Житомирской и Хмельницкой областях

Фото: www.globallookpress.com / Elena Mayorova

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация

В нескольких регионах Украины прогремели взрывы, сообщают украинские СМИ. Речь идет о Киевской, Житомирской и Хмельницкой областях.

Ранее почти на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.

Минобороны РФ пока не комментировало эту информацию.

Российские войска начали наносить удары исключительно по военным объектам Украины и связанным с ними объектам энергетической инфраструктуры с октября прошлого года. Как пояснил тогда президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия Киева, в частности на Крымском мосту.

Ранее, писал 5-tv.ru, в Минобороны сообщили, что ВС страны нанесли групповой удар возмездия по объектам, где готовились теракты против России с применением безэкипажных катеров и местам их изготовления в районе Одессы.

Тема:
Спецоперация
5 авг
Зеленский признал: Запад давит на него, чтобы пойти на переговоры с Россией
5 авг
Шойгу наградит экипаж танка «Алеша», совершившего подвиг в зоне СВО
5 авг
«Делаем все: голова, руки, ноги, живот»: как врачи работают в зоне спецоперации
5 авг
Шойгу вручил награды военнослужащим группировки войск «Центр» за героизм
5 авг
Разведка с воздуха: лучшее видео из зоны СВО за день
5 авг
Названа причина повреждения танкера в Керченском проливе
5 авг
«Собираются избавиться от марионетки»: В США упал уровень поддержки Украины
5 авг
Доброволец из Кургана рассказал, как общение на якутском языке запугало ВСУ
5 авг
На Украине заявили о способности армии РФ дойти до Киева за 12 часов
5 авг
ВСУ задействовали резервы для контрнаступления, но уже столкнулись с препятствием
+27° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 48%
94.81
1.03 103.84
1.31
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 7 по 13 авгус...

Последние новости

21:43
Запасов все меньше: США оказались на распутье из-за высоких цен на нефть
21:28
Появились кадры с места ДТП, в котором пострадала певица Лада Дэнс
21:20
В уголовном деле о покушении на Симоньян появился новый фигурант
21:07
В Еврейской автономной области нашли заблудившегося 13-летнего грибника
20:53
На Кубани мужчина утонул после того, как сделал предложение девушке
20:39
На Украине сообщили о взрывах в Киевской, Житомирской и Хмельницкой областях

Сейчас читают

Неоосвобождение: Если США давали деньги на войны, Россия предложила Африке мир
Тест: сможете отгадать фильмы СССР по кадру с дождем?
Лучше не шутить: каковы шансы выжить после удара током высокого напряжения
Пассажирский лайнер врезался в стаю птиц при взлете в аэропорту Иркутска

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку
Пять дней везения: календарь денежных стрижек в июле 2023
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео