«Маменькины сынки»: Лера Кудрявцева обрушилась с критикой на мужчин

|
Алексей Панков
Алексей Панков 64 0

Лера Кудрявцева пожаловалась на современных мужчин

«Маменькины сынки»: Лера Кудрявцева обрушилась с критикой на мужчин

Фото: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Читайте нас в: Дзен Новости

Неизвестно, что именно так разозлило знаменитость.

Телеведущая Лера Кудрявцева раскритиковала современных мужчин за их характер. Гневным сообщением 52-летняя телеведущая поделилась в своем блоге.

По словам знаменитости, она часто видит нарциссов, маменькиных сынков и инфантильных мальчиков. Кудрявцева добавила, что мужчины перестали играть роль глав семейства, но продолжают считать себя таковыми. Чем вызвана столь гневная тирада, телеведущая решила не рассказывать.

«Но в последнее время мои наблюдения, к сожалению, не в пользу сильного пола. Мужчины отстранились от всего, но до сих пор считают себя главой семейства», — написала знаменитость.

Лера Кудрявцева раскрыла секрет своей вечной молодости

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Лера Кудрявцева отправилась в отпуск во Францию. Телеведущая даже смогла прогуляться по самой узкой улице в мире под названием Андроуно (L’Androuno) — ее ширина составляет всего 29 сантиметров. Также она встретилась с подругами, которых видит один-два раза в год.

+23° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 65%
94.81
1.03 103.84
1.31
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 7 по 13 авгус...

Последние новости

2:04
Любовь и деньги: почему Меган Маркл преследуют неудачи в карьере и личной жизни
1:47
«Я не хотел играть»: почему Уилл Смит отказывался сниматься в «Людях в черном»
1:25
Только одетой: Ирина Лачина отказывается от откровенных сцен в кино
1:06
«Маменькины сынки»: Лера Кудрявцева обрушилась с критикой на мужчин
0:50
Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в Китае
0:35
Путин поздравил железнодорожников с профессиональным праздником

Сейчас читают

Неоосвобождение: Если США давали деньги на войны, Россия предложила Африке мир
Тест: сможете отгадать фильмы СССР по кадру с дождем?
Появились кадры с места ДТП, в котором пострадала певица Лада Дэнс
Пассажирский лайнер врезался в стаю птиц при взлете в аэропорту Иркутска

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку
Пять дней везения: календарь денежных стрижек в июле 2023
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео